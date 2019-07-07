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Ректоры вузов Узбекистана и Японии соберутся на саммит в Ташкенте

© Sputnik / Тигран Меграбян
Общество
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Ожидается, что в японскую делегацию войдут представители более 20 высших учебных заведений страны.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Саммит ректоров вузов Узбекистана и Японии откроется в столице 8 июля, сообщил на своей странице в Facebook заместитель премьер-министра республики Азиз Абдухакимов, курирующий вопросы образования. Мероприятие пройдет в здании Ташкентского государственного экономического университета.

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Японскую делегацию возглавит замминистра образования, спорта, науки и технологий Хироюки Накамура. Ожидается, что в нее войдут представители более 20 высших учебных заведений страны.

Восьмого июля в рамках саммита пройдет конференция руководителей вузов. Стороны обсудят перспективы сотрудничества в разных направлениях — и технических, и гуманитарных. Также планируется подписать несколько соглашений между учебными заведениями.

В Узбекистане представители Японии смогут не только пообщаться с коллегами, но и побывать в древнем Самарканде, где им покажут все знаковые места.

Как отмечается в публикации, в последние годы отношения двух стран в сфере образования активно развиваются. Так, благодаря помощи правительства Японии свыше 300 узбекистанцев прошли обучение в Стране восходящего солнца и вернулись на родину с дипломами магистров.

Теги:
Узбекистан, Япония, ректор, саммит, вузы, ВУЗ



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