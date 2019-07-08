В США будут читать книги об истории Узбекистана

Для американских читателей эти книги станут одним из самых ценных экземпляров, раскрывающих завораживающую красоту истории Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Посольство Узбекистана в Вашингтоне передало Библиотеке Конгресса США собрание книг из фондов Национальной библиотекой имени Алишера Навои и Национального центра по правам человека Узбекистана, сообщает МИД Узбекистана.

В частности, библиотеке были переданы полное собрание сочинений Алишера Навои в 10 томах, книга "Амир Темур в центре внимания иностранцев", книги "Древняя и вечная Бухара" и "Узбекистан", а также 14 томов "Эпиграфика достопримечательностей Узбекистана".

Сами представители Библиотеки Конгресса отметили, что эти книги станут одним из самых ценных экземпляров, раскрывающих для американских читателей и исследователей "завораживающую красоту истории Узбекистана", а также послужит развитию туризма в эти регионы из США.

Саида Мирзиёева: три книги об Узбекистане окажутся в Лувре >>

Ряд экспертов Библиотеки уже выразил интерес посетить Узбекистан в текущем году и провести встречи с представителями Национальной библиотеки и научно-исследовательскими кругами.

Более того, стороны договорились о возможности реализации проекта по оцифровке древних рукописей, которые хранятся в архивах Научно-исследовательского института востоковедения имени Абу Райхана Беруни.

Напомним, что в начале июня Саида Мирзиёева рассказала о том, что три книги об Узбекистане в скором времени окажутся в Лувре в рамках выставки "Цивилизации и культуры на Шелковом пути".

В продаже по всему миру появилась книга-раскраска о культуре Узбекистана >>

А в апреле в продаже по всему миру появилась книга-раскраска о культуре Узбекистана на английском и французском языках.

Цель выпуска данного издания - чтобы читатель через увлекательную игровую форму раскраски познакомился с культурой такой страны как Узбекистан.