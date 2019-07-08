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Купол мечети

В Ферганской области сменился главный имам-хатиб

© Sputnik / Александр Паниотов
Общество
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Прежний представитель Управления мусульман в Ферганской области освобожден от должности по собственному желанию.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Ферганской области назначен новый главный имам-хатиб, сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.

Им стал Убайдуллох Абдуллаев — имам-хатиб соборной мечети "Хонакох", расположенной в Маргелане. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседаним имам-хатибов области.

Прежний представитель Управления мусульман Салимжон Кадыров освобожден от должности по собственному желанию.

Абдуллаев Убайдуллох Абдурахмон угли родился в 1975 году в Маргелане. В 1998 году окончил медресе Саййида Мухиддина Махдума в Андижане. До 2014 года был имам-хатибом мечети Кутайба ибн Муслим в Маргелане. 

С 2014 года работал имам-хатибом соборной мечети "Хонакох" и главным имам-хатибом Маргелана.

Абдуллаев женат, в его семье трое детей.

В Ташкенте назначили нового главного имам-хатиба >>>

Теги:
Управление мусульман России, Ферганская область, имам



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