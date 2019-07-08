"Будем делать выводы": Мустафин о печальных итогах акции "Зеленая инициатива"

Заместитель председателя Ташкентского городского комитета по охране природы Артур Мустафин рассказал об итогах акции "Зеленая инициатива", которая прошла в столице в марте.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Весной в Ташкенте прошла акция "Зеленая инициатива", в рамках которой каждый житель города мог сделать личный вклад в его озеленение — получить саженец и посадить его на специально отведенном или своем участке. Корреспондент Sputnik Узбекистан выяснил, принесла ли эта акция ту пользу городу, на которую рассчитывали организаторы.

Как рассказал заместитель председателя Ташкентского городского комитета по охране природы Артур Мустафин, прижились не все саженцы. Сейчас ситуацию изучает специальная комиссия.

"С теми саженцами, которые находились под присмотром Управления благоустройства, — одна ситуация. А те, которые высаживались в махаллях, и по логике за ними должны были ухаживать сами жители, создавая для себя микроклимат, там все, к сожалению, иначе", — сказал Мустафин на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Он отметил, что специалисты разберутся, какого возраста саженцы лучше использовать, каких пород, какие аспекты следует учитывать при высадке.

Чиновник также напомнил, что одни болезни деревьев лечатся, другие — нет. Поражающих листву вредителей (например, тлю) можно победить с помощью химических препаратов, но если паразит попал в ствол, обрабатывать его бесполезно. Остается только вырубить дерево и сжечь ствол, чтобы вредитель не распространился.

"Вопрос с поражением деревьев усугубился в 90-е годы – начале 2000-х, когда в страну был неконтролируемый завоз новых саженцев из-за границы. Привозили, к сожалению, и с вредителями. Карантинная служба в то время работала неэффективно, — сказал Мустафин. — Все, наверное, помнят историю, когда в Ташкенте можжевельник и хвойные деревья выгорали буквально за сезон. Растения желтели за месяц-два. Причина этого — вредитель червец, завезенный из России. Но там он с учетом климата дает за год только две популяции, а у нас — шесть-восемь".

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Тогда для борьбы с червецом привлекли специальную технику, деревья обрабатывали три ночи подряд по определенному графику. По словам чиновника, обработка дала некоторый эффект — хвойные перестали повально болеть, но отдельные случаи все еще наблюдаются.