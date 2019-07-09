В Туркменистане разрешили выдачу загранпаспортов лицам с двойным гражданством

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Власти Туркменистана разрешили выдавать заграничные паспорта людям с двойным, преимущественно российским, гражданством, пишет "КоммерсантЪ".

С 2013 года они стояли перед жестким выбором: чтобы получить туркменистанский загранпаспорт, нужно было отказаться от российского.

Корреспондентам "Ъ" удалось подтвердить информацию о начале приема документов на получение загранпаспортов, появившуюся в местных СМИ, у собственного источника, близкого к российско-туркменистанской межправительственной комиссии.

"Подтверждаю эту информацию. О готовности начать этот процесс власти Туркменистана сигнализировали нам некоторое время назад. Это важный шаг к решению вопроса, осложнявшего двусторонние отношения, и его можно только приветствовать", — сказал собеседник издания.

По данным Министерства иностранных дел России, в Туркменистане около 40 тысяч человек с двойным гражданством, а Ашхабад признает бипатридами девять тысяч человек, получивших российские паспорта после 2003 года. Источник, близкий к межправкомиссии, подтвердил разницу в подсчетах.

Опрошенные "Ъ" эксперты считают, что туркменские власти смягчили свою позицию, рассчитывая на экономические послабления со стороны Москвы. Первым шагом в этом направлении стало заключение "Газпромом" контракта с Туркменистаном на закупку газа. Документ был подписан в Ашхабаде 3 июля. Российская энергетическая компания намерена в течение пяти лет купить у Туркменистана 5,5 миллиарда кубометров газа. До этого "Газпром" более трех лет не закупал голубое топливо у "Туркменгаза", расторгнув в начале 2016 года 25-летний контракт из-за ценовых споров.