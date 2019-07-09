В Узбекистане ввели штрафы за незаконное распространение персональных данных

Президент республики в июне подписал закон "О персональных данных". Он вступит в силу с 1 октября.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Узбекистане ввели ответственность за незаконные манипуляции с персональными данными. Соответствующий закон, который вносит поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административной ответственности, подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

Согласно внесенным изменениям, незаконный сбор, систематизация, хранение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание и уничтожение персональных данных влечет наложение штрафа:

на граждан — от трех (608 тысяч 190 сумов) до пяти (1 млн 13 тысяч 650 сумов) МРЗП;

на должностных лиц — от пяти (1 млн 13 тысяч 650 сумов) до десяти (2 млн 27 тысяч 300 сумов) МРЗП.

Тем, кто совершит такие действия после административного взыскания, грозит штраф в размере до 50 (10 млн 136 тысяч 500 сумов) МРЗП или лишение определенного права до трех лет либо исправительные работы на срок до двух лет.

Нововведения вступят в силу с 1 октября 2019 года.

Напомним, Шавкат Мирзиёев в июне подписал закон "О персональных данных". В частности, документ запрещает интересоваться национальностью, религиозными или политическими убеждениями, личной жизнью или судимостями человека. Доступ к этим данным может быть предоставлен исключительно в рамках уголовных дел и при противодействии легализации доходов от преступной деятельности.