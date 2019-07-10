Камеры около рынков в Ташкенте начали официально штрафовать нарушителей

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В ближайшие дни в Узбекистан придет аномальная жара Из-за воздушного потока из Ирана через Туркменистан, в Узбекистане столбик термометра может поднять свыше 45 градусов. 11

Мать, оставившая младенца в туалете в Сурхандарье, объяснила поступок У девушки начались схватки прямо на рынке, поэтому она решила зайти в туалет, чтобы родить - другие подробности читайте в нашей статье. 151