Камеры около рынков в Ташкенте начали официально штрафовать нарушителей

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. С 10 июля камеры, установленные около четырех столичных рынков, начали официально фиксировать нарушения правил остановки.сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента, с 1 по 9 июля, когда камеры работали в тестовом режиме, было выявлено более восьми тысяч нарушений правил остановки. Однако водителям этих транспортных средств штрафы не грозят.
Но с сегодняшнего дня "письма счастья" начнут получать все нарушители.
Напомним, автоматизированные камеры, фиксирующие игнорирование дорожного знака 3.27 "Остановка запрещена", установлены на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге возле рынков "Тошкент савдо маркази", "Бек Топи", "Чилонзор буюм бозори", "Урикзор".