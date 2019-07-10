UzAirways вновь открывает рейс Ташкент – Карши – Ташкент

В последнее время авиакомпания сообщила о возобновлении рейсов по нескольким маршрутам, в том числе Карши – Москва (Внуково) – Карши.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" сообщила о возобновлении рейсов Ташкент – Карши – Ташкент с 24 июля.

Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю — по средам и субботам по следующему графику:

Субботы:

HY 77 Ташкент 04:10 – Карши 05:10

HY 78 Карши 03:25 – Ташкент 04:25

Среды (через Навои):

HY 47 Ташкент 07:10 – Навои 05:10

HY 47 Навои 08:40 – Карши 09:30

HY 48 Карши 10:10 – Ташкент 11:10

Первый полет по маршруту Ташкент – Карши был совершен 15 сентября 2008 года на отечественном Ил-114-100.

С 8 июля авиакомпания возобновила чартерные рейсы по маршруту Ташкент – Хабаровск – Ташкент. Прямого авиасообщения между городами не было с июля прошлого года.

С 26 июля планируется вновь запустить рейсы по маршруту Карши – Москва (Внуково) – Карши. Самолеты А320 будут летать раз в неделю, по пятницам (с переходом на субботу).

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