В Таджикистане посчитают верующих

В Таджикистане в следующем году пройдет перепись населения. Опросник впервые включит графу о вероисповедании.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Во время переписи населения в Таджикистане граждан впервые будут спрашивать о вероисповедании, сообщает РИА Новости.

Члены верхней палаты парламента Таджикистана поддержали соответствующие поправки в закон "О переписи населения". Цель данного нововведения — уточнить, сколько в республике последователей ислама, христианства и других религий, а также атеистов.

Очередная перепись населения в стране пройдет в 2020 году.

"Мы во время бесед постоянно говорим, что более 90% населения страны являются мусульманами. И сейчас наша цель в том, чтобы во время переписи уточнить, сколько у нас последователей ислама, сколько — христианства, сколько — других религий, и сколько атеистов", — сказал журналистам депутат парламента Абдухалим Гаффоров, один из авторов поправок.

Во время переписи планируется задавать уточняющие вопросы не только об их религии, но и к какому течению они относятся.

В Таджикистане перепись населения проводится при поддержке различных международных организаций раз в десять лет. Решение о проведении очередной переписи населения в следующем году было принято еще четыре года назад, в 2015-м.

Во время переписи населения уточняются данные о демографическом составе населения, возрастных группах, регионах страны, доходах хозяйств и другие данные, необходимые для разработки государственных прогнозов, концепций, стратегий и программ социально-экономического развития, текущих расчетов и прогнозирования численности и состава населения, изучения, размещения и использования трудовых ресурсов. В настоящее время в республике зарегистрировано более 70 религиозных неисламских организаций.

В Узбекистане перепись населения проведут в 2022 году — она станет первой после обретения независимости.