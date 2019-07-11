Комитет женщин Узбекистана выяснил, кто отец брошенного в туалете младенца

Восьмого июля в общественном туалете на рынке "Хабибабад" в Денау была найдена новорожденная девочка. Ее доставили в перинатальный центр в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Комитет женщин Узбекистана опубликовал официальное заявление относительно поступка жительницы Сурхандарьинской области, оставившей свою новорожденную дочь в общественном туалете на рынке "Хабибабад" в махалле "Лолазор". В комитете, взявшем дело под контроль, допускают, что таких случаев может быть больше. И все не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

По данным комитета, 20-летняя Ф.Т. из многодетной семьи — у девушки три сестры и двое братьев. У нее среднее специальное образование. Отец не разрешил ей работать, и она занималась ткачеством дома.

Отец ребенка — двоюродный брат Ф.Т., живущий в той же махалле, что и ее семья. Он изнасиловал девушку.

Беременность все девять месяцев никто не замечал. Девочка появилась на свет 2 июля, и об этом знала только мама молодой женщины, пишет Gazeta.uz. Из-за страха перед братьями и отцом и стыда перед родственниками и соседями она договорилась с матерью избавиться от ребенка таким образом. Благодаря тому, что малышка упала на спину и в туалете было чисто, ее обнаружили вовремя и вовремя оказали помощь. Сейчас с девочкой все хорошо. Решается вопрос о предоставлении ей свидетельства о рождении.

В комитете считают, что при рассмотрении таких трагедий недостаточно учитывается фактор мужчин. В социальных сетях и СМИ проклинают женщин, попавших в такие ситуации, обсуждают их грех, смакуют детали преступлений.

"Верно, родить ребенка и оставить его в такой ситуации — конечно, никогда не может быть оправдано. Но еще одна правда, лежащая в основе этой проблемы, — фактор мужчины, который в духовном плане наравне с женщиной виновен в совершении этого преступления, его воспитание и вклад в эту трагедию — не оценивается в достаточной степени, — заявили в комитете. — Случаи насилия против женщин в таких эпизодах прикрываются словами "они были вместе по ее собственному желанию", "она же совершеннолетняя". Это несправедливо по отношению к женщинам".

При этом в публикации подчеркивается, что комитет абсолютно не оправдывает совершенное Ф.Т. деяние. Его задача — дождаться итогов следствия по делу и помочь семье выйти из сложнейшего психологического состояния.

"Эта трагедия может вечно жить в судьбах женщины, невиновного ребенка, семьи. Но в любой ситуации уместно прилагать усилия для предотвращения таких ситуаций, залечивания ран и в разрезе махалли, и в разрезе семьи", — отметили в комитете.

Напомним, Ф.Т. задержана. В отношении нее возбуждено дело по статьям 25 и 99 Уголовного кодекса — "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка".