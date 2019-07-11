В Ташкенте специалистов предприятий научат ценить безопасность

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. При Центре промышленной безопасности в Ташкенте 10 июля открылся учебный центр. На мероприятии присутствовали эксперты и ведущие мировые производители в области разработки и производства средств индивидуальной защиты.
Представили Узбекистана смогли ознакомиться с опыт коллег из других стран. На выставке была представлена продукция компаний "Лига спецодежды" (Россия), ЗМ (США), SC JOHNSON PROFESSONAL (США), ANSELL (Бельгия), сообщили в пресс-службе Центра промышленной безопасности.
Как отметил директор Центра промышленной безопасности Алишер Тиляев, пренебрежение средствами индивидуальной защиты часто становится причиной многих производственных травм и профессиональных заболеваний.
В новом учебном центре смогут повысить квалификацию специалисты предприятий и надзорных органов Узбекистана.
Кроме того, одной из основных его задач станет привитие культуры использования средств индивидуальной защиты, что позволит значительно снизить количество производственных травм.
Центр промышленной безопасности более 11 лет занимается консультированием в области разработки отраслевых нормативных документов и внедрением инновационных средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви на промышленных предприятиях.