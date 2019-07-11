В Ташкенте специалистов предприятий научат ценить безопасность

В столице Узбекистана открылся новый учебный центр, где будут прививать культуру использования средств индивидуальной защиты.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. При Центре промышленной безопасности в Ташкенте 10 июля открылся учебный центр. На мероприятии присутствовали эксперты и ведущие мировые производители в области разработки и производства средств индивидуальной защиты.

Представили Узбекистана смогли ознакомиться с опыт коллег из других стран. На выставке была представлена продукция компаний "Лига спецодежды" (Россия), ЗМ (США), SC JOHNSON PROFESSONAL (США), ANSELL (Бельгия), сообщили в пресс-службе Центра промышленной безопасности.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Испытание средств индивидуальной защиты на выставке

Как отметил директор Центра промышленной безопасности Алишер Тиляев, пренебрежение средствами индивидуальной защиты часто становится причиной многих производственных травм и профессиональных заболеваний.

В новом учебном центре смогут повысить квалификацию специалисты предприятий и надзорных органов Узбекистана.

Кроме того, одной из основных его задач станет привитие культуры использования средств индивидуальной защиты, что позволит значительно снизить количество производственных травм.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Демонстрация работы противошумных наушников

Центр промышленной безопасности более 11 лет занимается консультированием в области разработки отраслевых нормативных документов и внедрением инновационных средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви на промышленных предприятиях.