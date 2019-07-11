В Узбекистане появится новый телеканал

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября начнет вещание новый телеканал "История Узбекистана". Соответствующее постановление подписал президент республики, документ опубликовала Uza.uz. Его создадут на базе телеканала UzHD Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК).
Кроме того, Министерство финансов получит деньги на покупку лицензионных прав на продукцию мировых и отечественных производителей.
Ранее в республике предложили открыть новый телеканал для изучения иностранных языков. Обращение, опубликованное на портале "Мое мнение", было направлено в ответственные ведомства.