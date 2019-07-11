В Узбекистане появится новый телеканал

Канал заработает уже с 1 сентября, он будет вещать в формате HD.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября начнет вещание новый телеканал "История Узбекистана". Соответствующее постановление подписал президент республики, документ опубликовала Uza.uz. Его создадут на базе телеканала UzHD Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК).

Жители страны смогут смотреть в формате HD художественные, художественно-публицистические, документальные фильмы и сериалы об исторических личностях, а также анимационные фильмы, отражающие национальные ценности, традиции, исторические вехи государственного становления и развития республики.

Кроме того, Министерство финансов получит деньги на покупку лицензионных прав на продукцию мировых и отечественных производителей.

Ранее в республике предложили открыть новый телеканал для изучения иностранных языков. Обращение, опубликованное на портале "Мое мнение", было направлено в ответственные ведомства.