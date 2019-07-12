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Студенты в аудитории ВУЗат

В Узбекистане изменена система назначения руководящих сотрудников вузов

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Теперь ректор высшего образовательного учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности Кабинетом Министров по согласованию с Администрацией президента по рекомендации руководителя соответствующего министерства.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В Узбекистане полностью меняется система назначения руководящих сотрудников вузов, сообщается в постановлении правительства.

В частности, теперь ректор государственного и высшего образовательного учреждения назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Кабинетом Министров по согласованию с Администрацией президента по рекомендации руководителя соответствующего министерства и ведомства, а проректоры назначаются и освобождаются от занимаемой должности руководителями соответствующих министерств и ведомств по рекомендации ректора высшего образовательного учреждения.

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Кандидат на должность проректора по учебной работе согласовывается с Министерством высшего и среднего специального образования, кандидат на должность проректора по работе с молодежью согласовывается с Центральным советом Союза молодежи Узбекистана, кандидат на должность проректора по научной работе и инновациям согласовывается с Министерством инновационного развития, а директора колледжей – назначаются и освобождаются от должности руководителями соответствующих министерств и ведомств.

Напомним, в апреле Шавкат Мирзиёев утвердил "Концепцию развития системы народного образования Узбекистана до 2030 года".

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К 2030 году Узбекистан намерен войти в 30-ку ведущих стран мира по рейтингу Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA. Для этого в республике проведут кардинальную реформу образовательной сферы.

Также в июне стало известно, что определением и составлением рейтинга высших учебных заведений Узбекистана отныне будет заниматься Государственная инспекция по надзору за качеством образования.

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Ранее эту функцию выполнял Государственный центр тестирования.

Принятый кабмином акт распространяется на все вузы республики, за исключением иностранных.

При составлении рейтинга учитываются уровень научно-педагогической деятельности, учебно-методической работы, качества образования, знаний студентов и выпускников. Вузы должны предоставлять соответствующие данные ежегодно, до 1 февраля.

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