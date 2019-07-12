Саида Мирзиёева поделилась новым снимком дочери с собакой

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Саида Мирзиёева выложила в свой Instagram фотографию дочери с ее собакой.

По снимком дочь президента Узбекистана написала: "Доча и ее любимый песик. Заботе о животных надо приучать с детства".

Публикация набрала более 25 тысяч лайков и сотни комментариев, среди которых отметилась даже Райхон Ганиева, которая заметила, что собака выглядит, как игрушечная.

Другие пользователи написали, что Саида Мирзиёева все правильно написала - животных надо любить.

"Очень правильно! Я и моя семья тоже очень любим животных", - написал мужчина.

Напомним, в мае сенат Олий Мажлиса одобрил усиление ответственности за жестокое обращение с животными.

Нет жестокости: в Узбекистане одобрили закон о защите животных >>

В частности, усиливается уголовная ответственность за нарушение порядка пользования животным или растительным миром, увеличение размера штрафов за прием продукции незаконной охоты, рыболовства.

Теперь в Узбекистане штраф за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных составит от 1 до 3 МРЗП.