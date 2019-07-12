Как в Узбекистане наказывают за насилие в отношении представителя власти

В социальных сетях часто появляются видео, где отдельные граждане нападают на людей, выполняющих профессиональные обязанности.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило, какое наказание ожидает граждан, совершивших противоправные действия в отношении тех, кто выполняет свой служебный или гражданский долг.

Подобные случаи в республике не редкость. К примеру, на днях в Джизакской области задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения оскорбил инспектора УБДД УВД, несколько раз ударил его и сорвал погоны.

Итак, оскорбление наказывается штрафом в размере от 400 до 600 минимальных размеров заработной платы (МРЗП) или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением свободы до одного года или лишением свободы до года.

За угрозу убийством или применением насилия грозят обязательные общественные работы от 300 до 360 часов или исправительные работы от двух до трех лет либо ограничение свободы от одного года до трех лет или лишение свободы от года до трех лет.

Умышленное причинение телесного повреждения — лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Умышленное причинение телесного повреждения средней тяжести наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.

Совершение умышленного убийства наказывается лишением свободы на срок от 15 до 25 лет или пожизненным лишением свободы.