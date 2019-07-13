Пограничники Беларуси и Узбекистана утвердили план сотрудничества

Также руководители пограничных ведомств обменялись мнениями об обстановке на государственной границе.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Пограничные ведомства Беларуси и Узбекистана заключили план сотрудничества на 2020-2021 годы, сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что в Ташкенте состоялась рабочая встреча председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо и зампредседателя Службы государственной безопасности – командующего пограничными войсками СГБ Узбекистана Руслана Мирзаева.

"В рамках мероприятия стороны подписали план сотрудничества Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан на 2020-2021 годы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, руководители пограничных ведомств обменялись мнениями об обстановке на государственной границе, имеющихся тенденциях ее развития, угрозах и проблемных вопросах, оказывающих влияние на состояние пограничной безопасности. Также в рамках встречи был осуществлен обмен опытом по направлениям оперативно-служебной деятельности пограничных ведомств, представляющим взаимный интерес, в том числе, изучена организация пешеходного движения в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу.