В школах и колледжах Узбекистана откроются психологические службы

В таких службах психологи будут помогать подросткам определиться в выборе будущей профессии.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило постановление, согласно которому в школах и колледжах республики открываются психологические службы для учащихся.

"Основной задачей психологической службы является содействие правильному профессиональному выбору учащихся на основе их способностей, талантов, интересов и профессиональных склонностей", - сообщается в Telegram-канале "Правовая информация".

В психологических службах будут работать от одного до трех сотрудников, в зависимости от количества учащихся.

В школах психологи будут проходить аттестацию каждые пять лет, а в колледжах - каждые три года.