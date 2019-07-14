Экологи демонтировали топчаны на берегу Нефритового озера Урунгач

Лежаки были установлены с нарушениями и загрязняли водоем.

ТАШКЕНТ, 14 июль – Sputnik. Инспекторы Госкомэкологии Республики Узбекистан убрали топчаны с берега Нефритового озера Урунгач в поселке Бурчмулла Ташкентской области, сообщает пресс-служба комитета.

Уточняется, что часть этой территории была сдана в аренду гражданам Чоткараеву Улану Турдибаевичу и Кудратуллаеву Бехрузу Қутлимурадовичу. Согласно договору, они поставили 10 топчанов.

Проверка выявила, что пять из этих топчанов были установлены с нарушениями, слишком близко к берегу, что привело к загрязнению водоема.

Топчаны демонтировали, а Чоткараев и Кудратуллаев привлекли к административной ответственности согласно КоАП Узбекистана.