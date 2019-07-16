Сколько абитуриентов сдали свои документы в вузы Узбекистана

Сегодня в Узбекистане завершилась кампания по приему документов от абитуриентов

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Свыше миллиона абитуриентов сдали свои документы в вузы Узбекистана, сообщает Государственный центр тестирования.

Сегодня в Узбекистане завершилась кампания по приему документов от абитуриентов. Если быть точными, то смогли сдать свои документу 1 066 922 абитуриента.

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Самый большой конкурс отмечен в Джизакском филиале Национального университета – 29,5 человека на 1 место, самый низкий – в Национальной школе танцев и хореографии – 2,1 человека на 1 место.

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Напомним, в этом году впервые в истории страны тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа, а результаты экзаменов — публиковаться на следующий день после их проведения на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования.

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Все экзамены пройдут по новой схеме, когда сам процесс сдачи будет организован в крупных павильонах с обязательным наличием видеокамер, записывающих все происходящее. В столице, например, таким местом станет Узэкспоцентр.

В этом году в Узбекистане процесс поступления абитуриентов в вузы будут контролировать свыше 1150 камер и 120 глушителей связи.