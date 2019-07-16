Шерматов: в Узбекистане необходимо "половое воспитание" в школах

Шерматов считает, что сейчас интерес к "традиционному" отпадает и будет нарастать интерес к "нетрадиционному", которое показывают в развитых странах мира.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов считает, что в школах необходимо вводить "половое воспитание". Об этом он рассказал в интервью блогера Кирилла Альтмана.

По мнению Шерматова, такую инициативу уже выдвигает Центр Oila, однако они называют это просто "подготовкой к семейной жизни" с учетом ценностей узбекского народа.

"В наше время у нас было всего четыре канала, были только печатные издания и к концу 80-ых и в начале 90-ых появились видеомагнитофоны, даже тогда как то находили порнографические фильмы (прим.редакции), а сейчас это все доступно к сожалению. Этот вопрос нужно изучить всесторонне. Потому что, когда это становится доступным, то к сожалению, общество пойдет уже в другое русло", - рассказывает Шерматов.

По его мнению, именно поэтому сейчас интерес к "традиционному" отпадает и будет нарастать интерес к "нетрадиционному", которое показывают в развитых странах мира.

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Напомним, в марте в Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялась презентация книг "Семейная энциклопедия" и "Энциклопедия для женщин", где прозвучало предложение о создании в стране Комитета мужчин, аналогичного существующему Комитету женщин.

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Такие энциклопедии, содержащие актуальный материал, который может помочь в различных бытовых ситуациях, играют очень важную роль в формировании навыков семейной жизни, в воспитании ответственности у молодежи.