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Фара Алимов

Новый челлендж: как бы выглядели узбекские звезды в старости

Instagram
Общество
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Sputnik Узбекистан сделал для вас подборку узбекских и мировых звезд, которые "постарели" за один день. Как будет выглядеть в старости ваш кумир?

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. За последние несколько дней на просторах Интернета все резко постарели. Всему виной приложение FaceApp, которое "старит" вас на фотографии.

Помимо известных блогеров, пользователей Интернета и разных публичных личностей, на такой челлендж решились и узбекские звезды.

Sputnik Узбекистан сделал для вас подборку узбекских и мировых звезд, которые "постарели" за один день. Как будет выглядеть в старости ваш кумир? Смотрите далее!

Комил Алламжонов поблагодарил пользователей за то, что состарили его.

Комил Алламжонов
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Комил Алламжонов

Фара Алимов написал: "Все выкладывают свои "старые" фотки, а тут мое лицо, когда рано в 6 утра на плов, а ты лег спать в 4 утра".

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Публикация от ФАРА АЛИМОВ (@fara_alimov)

Также под влияние моды попал и главный редактор Troll.uz.

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Законы, сносы, налоги, вырубка деревьев, коррупция в Узбекистане совсем не напрягают. Умид, 27 лет.

Публикация от TROLL.UZ (@troll.uz)

Шахзода Мухаммедова
Шахзода Мухаммедова
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Шахзода Мухаммедова

Редакция MyDay.uz взяла на себя ответственность и сама состарила нескольких знаменитостей.

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Теги:
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