Новый челлендж: как бы выглядели узбекские звезды в старости

Sputnik Узбекистан сделал для вас подборку узбекских и мировых звезд, которые "постарели" за один день. Как будет выглядеть в старости ваш кумир?

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. За последние несколько дней на просторах Интернета все резко постарели. Всему виной приложение FaceApp, которое "старит" вас на фотографии.

Помимо известных блогеров, пользователей Интернета и разных публичных личностей, на такой челлендж решились и узбекские звезды.

Sputnik Узбекистан сделал для вас подборку узбекских и мировых звезд, которые "постарели" за один день. Как будет выглядеть в старости ваш кумир? Смотрите далее!

Комил Алламжонов поблагодарил пользователей за то, что состарили его.

Facebook Комил Алламжонов

Фара Алимов написал: "Все выкладывают свои "старые" фотки, а тут мое лицо, когда рано в 6 утра на плов, а ты лег спать в 4 утра".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФАРА АЛИМОВ (@fara_alimov) 15 Июл 2019 в 11:07 PDT

Также под влияние моды попал и главный редактор Troll.uz.

Шахзода Мухаммедова

Instagram Шахзода Мухаммедова

Редакция MyDay.uz взяла на себя ответственность и сама состарила нескольких знаменитостей.

DJ Piligrim

© MyDay DJ Piligrim

Севара Назархан

© myDay Севара Назархан

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Instagram Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Ксения Собчак

Instagram Ксения Собчак

Михаил Галустян

Instagram Михаил Галустян

Дэвид и Виктория Бекхэмы

Instagram Дэвид и Виктория Бекхэмы

Джастин и Хейли Бибер