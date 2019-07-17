В Каракалпакстане повысился показатель материнской смертности

Освобождены от должности директор Перинатального центра Каракалпакстана, его заместитель и заведующий отделения патологии центра. Штраф получили заместитель министра здравоохранения Каракалпакстана и многие другие.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Каракалпакстане за год вырос показатель материнской смертности, а хладнокровно относящиеся к своей работе сотрудники были освобождены от работы, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

В частности, освобождены от должности директор Перинатального центра республики Каракалпакстан, его заместитель и заведующий отделения патологии центра.

К остальным сотрудникам применены взыскания в виде штрафов: заместителю министра здравоохранения Каракалпакстана Д. Бекбоевой, заведующему Нукусского городского медицинского объединения Ж. Тарихову, заведующему Кунгиратского районного медицинского объединения Б. Жуманиязову и заведующему Чимбайского районного медицинского объединения Д. Ембергенову.

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На данным момент для подробного анализа данной ситуации, в республике создана рабочая группа, состоящая из сотрудников Министерства здравоохранения, ученых и квалифицированных специалистов Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии.

"Ими тщательно изучается состояние, связанное с ростом материнской смертности. Анализируются допущенные в этом направлении недостатки, по поводу их предотвращения оказывается методическая помощь медицинским работникам, также повышаются их знания и навыки по применению в практике методов современной диагностики и лечения", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты из Ташкента совместно с местными врачами проводят работу по улучшению медицинской помощи, оказываемой матерям, детям, подросткам, женщинам фертильного возраста и всем слоям населения, организации медико-профилактической, перинатальной и антенатальной медицинской помощи согласно требованиям времени.

Напомним, в начале июня Министерство здравоохранения освободило от должностей ответственных лиц за допущение серьезных ошибок.

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Ранее СМИ писали, что в Нишанском районе Кашкадарьинской области беременных женщин разместили на полу из-за нехватки мест в палатах.

В ведомстве рассказали, что должностные лица, допустившие такое халатное отношение к пациентом уже освобождены от должностей.

Был уволен заместитель начальника районного медицинского объединения по охране материнства и детства, а также исполняющая обязанности заведующего родильного отделения. Главный врач больницы заплатил крупный штраф.