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Госкомтуризма рассказал, что ждет нефритовые озера Урунгач

© salamhotel.uz
Общество
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Озера могут признать природным музеем Узбекистана. Также в стадии разработки находится законопроект по охране территории.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Нефритовые озера Урунгач планируют включить в список охраняемых объектов, сообщает пресс-служба Госкомтуризма. 

Озера могут признать природным музеем Узбекистана. Также в стадии разработки находится законопроект по охране территории.

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Экологическая партия Узбекистана, Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы при поддержке Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма оценили состояние Нефритовых озер Урунгач и прибрежных земель.

Сейчас специальная группа ведет разработку законопроекта по охране территории Нефритовых озер и близлежащей зоны.

Госкомэкологии убрали топчаны в Бричмулле
© Госкомэкологии
Экологи демонтировали топчаны на берегу Нефритового озера Урунгач
Проект будет предусматривать также особый статус территорий - Природным музей Узбекистана. Это позволит защитить территорию природного объекта от загрязнения и позволит создать благоприятные условия для туристов.

Напомним, что недавно инспекторы Госкомэкологии убрали топчаны с берега Нефритового озера Урунгач в поселке Бурчмулла Ташкентской области. Проверка выявила, что несколько топчанов были установлены с нарушениями, слишком близко к берегу, что привело к загрязнению водоема.

Теги:
Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм, голубое озеро



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