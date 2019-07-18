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В Узбекистане отменили медсправку для абитуриентов

В Узбекистане продлили срок подачи документов для абитуриентов

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Общество
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Правительством дано разрешение о продлении срока приема документов в юридические колледжи до 17 августа 2019 года.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. В Узбекистане продлили срок приема  документов для абитуриентов в юридические колледжи до 17 августа 2019 года, сообщает Министерство юстиции.

Заявления о приеме в юридические колледжи Министерства юстиции принимались приемными комиссиями юридических колледжей с 1 по 20 июня (включительно) 2019 года.

"В следствии многочисленных обращений абитуриентов, не успевших сдать документы, а также и их родителей правительством дано разрешение о продлении срока приема документов в юридические колледжи до 17 августа текущего года", - говорится в сообщении.

Напомним, свыше миллиона абитуриентов сдали свои документы в вузы Узбекистана. 

Девушка радуется своей фамилии в списках зачисленных абитуриентов
© Sputnik / Евгений Биятов
Сколько абитуриентов сдали свои документы в вузы Узбекистана

Самый большой конкурс был отмечен в Джизакском филиале Национального университета – 29,5 человека на 1 место, самый низкий – в Национальной школе танцев и хореографии – 2,1 человека на 1 место.

В этом году впервые в истории страны тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа, а результаты экзаменов — публиковаться на следующий день после их проведения на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования.

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Все экзамены пройдут по новой схеме, когда сам процесс сдачи будет организован в крупных павильонах с обязательным наличием видеокамер, записывающих все происходящее. В столице, например, таким местом станет Узэкспоцентр.

В этом году в Узбекистане процесс поступления абитуриентов в вузы будут контролировать свыше 1150 камер и 120 глушителей связи.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, юрист, поступление в университет, поступление, абитуриенты, колледж, Образование



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