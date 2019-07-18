Президент утвердил новый порядок ношения формы

В Узбекистане ввели новые правила ношения форменной одежды для сотрудников государственных органов. Изменения вступят в силу поэтапно, до 1 января 2020 года.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Принято постановление президента "О мерах оптимизации порядка ношения форменной одежды сотрудниками государственных органов". Изменения вступят в силу поэтапно, до 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Изменения коснулись правил ношения формы всех видов.

Таким образом, право носить повседневную форменную одежду в государственных органах, могут сотрудники подразделений органов внутренних дел, работающие с населением, таможенники на постах и руководящий состав органов внутренних дел и таможенной службы.

Что касается отдельных видов военной и ведомственной формы, то их ношение возможно в зависимости от выполняемой задачи. Носить торжественную форму можно при участии в официальных, праздничных, торжественных и международных мероприятиях, судебных заседаниях, пресс-встречах и интервью, а также на учебных занятиях.

Полевая форма предназначена для ношения во время учебно-практических занятий, чрезвычайных ситуаций, военного времени, а также при проведении специальных операций исключительно сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и военной прокуратуры.

Специальная форма одежды должна использоваться при непосредственном выполнении функциональных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел в служебном помещении, а также кинологических подразделений МВД и ГТК.

Стоит отметить, что нововведения связанные со специальными жилетами с ведомственной символикой, знаками различия и металлическим жетоном с идентификационным номером.

Их можно будет носить в только процессе непосредственного выполнения функциональных обязанностей государственными исполнителями и инспекторами Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Нововведения коснулись и сотрудников налоговых органов. Для них отменяется порядок ношения торжественной и повседневной форменной одежды. Теперь сотруднику достаточно металлического жетона с идентификационным номером при обслуживании налогоплательщиков, осуществлении налогового контроля и взыскании налоговой задолженности.