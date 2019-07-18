Узбекистанец пытался подкупить сотрудника Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Гражданина Узбекистана и компанию "Fides Solutions" обвинили в попытке подкупа сотрудника Всемирного банка. Об этом сообщается на официальном сайте ВБ.
Санкции в отношении гражданина Узбекистана подразумевают трехлетний запрет на осуществление деятельности с условным освобождением.
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Гражданина Узбекистана и OOO "Fides Solutions" обвинили в попытке подкупа сотрудника Всемирного банка для того, чтобы повлиять на контракт в рамках проекта модернизации высшего образования Узбекистана. По заявлению банка, сотруднику была предложена некая ценность (какая, не уточняется) с целью повлиять на ход проекта.
Стоить отметить что компания "Fides Solution" специализируется на поставке программных продуктов фирмы "1С", оказании консалтинговых услуг в сфере бухгалтерского и управленческого учета, а так же разработке и внедрении автоматизированных систем.