Узбекистанец пытался подкупить сотрудника Всемирного банка

Это обернулось для одной из компаний трехлетним запретом на осуществление деятельности.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Гражданина Узбекистана и компанию "Fides Solutions" обвинили в попытке подкупа сотрудника Всемирного банка. Об этом сообщается на официальном сайте ВБ.

Санкции в отношении гражданина Узбекистана подразумевают трехлетний запрет на осуществление деятельности с условным освобождением.

Всемирный Банк поможет Узбекистану снизить уровень безработицы >>>

Гражданина Узбекистана и OOO "Fides Solutions" обвинили в попытке подкупа сотрудника Всемирного банка для того, чтобы повлиять на контракт в рамках проекта модернизации высшего образования Узбекистана. По заявлению банка, сотруднику была предложена некая ценность (какая, не уточняется) с целью повлиять на ход проекта.

Никакого ответа со стороны компании не поступило, так что санкции рекомендованные главным специалистом Всемирного Банка по вопросам отстранения от должности, считаются неоспоримыми и вступают в силу с 17 июля текущего года.

Стоить отметить что компания "Fides Solution" специализируется на поставке программных продуктов фирмы "1С", оказании консалтинговых услуг в сфере бухгалтерского и управленческого учета, а так же разработке и внедрении автоматизированных систем.