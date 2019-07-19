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В Ташкенте установили 35-метровый флаг Узбекистана- видео

В Ташкенте установили 35-метровый флаг Узбекистана- видео

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Общество
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Государственный флаг был установлен в знаменитом круге "Сувсоз", который находится на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Хусейна Байкаро.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В Бектемирском районе Ташкента установили 35-метровый флаг, сообщается в Telegram-канале администрации.

Государственный флаг был установлен в знаменитом круге "Сувсоз", который находится на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Хусейна Байкаро.

Также там были проведены ремонтно-отделочные работы: территория была озеленена, установлены скамейки для отдыха жителей, созданы велодорожки.

Интересно, что самый большой флаг установлен на площади "Дружбы народов", который находится на 65-метровом флагштоке размером 10×20 метров.

 

Теги:
видеоролик, Видео, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, флаг



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