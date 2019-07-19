Основные экзамены в президентские школы пройдут под прицелом камер

Результаты первого тура были опубликованы 16 июля, в основной этап прошли 11 520 претендентов. Конкурс составит 20 человек на одно место.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Основные вступительные экзамены в президентские школы пройдут в Ташкенте, Намангане, Хиве и Нукусе 21-24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана.

Для участия в предварительных экзаменах были зарегистрированы 28 452 ребенка, из них право продемонстрировать свои знания получили 27 471 школьник. Еще 881 претендент не смогли принять участие в экзаменах из-за того, что не предоставили все нужные документы. В итоге экзамены сдали 27 119 юных узбекистанцев.

Результаты первого этапа были опубликованы 16 июля. В основной прошли 11 520 претендентов. Максимальный балл — 96 — получили 68 детей: 18 ташкентцев, 25 жителей Наманганской области, 12 — Хорезмской и 13 ребят из Каракалпакстана.

Детям предстоит показать, как они могут анализировать и сопоставлять информацию, решать математические задачи с элементами логики, а также насколько хорошо владеют английским языком.

Конкурс составит 20 человек на одно место.

Напомним, глава республики Шавкат Мирзиёев 20 февраля этого года подписал постановление "О мерах по образованию президентских школ".

В первый учебный год в 5-10-й классы президентских школ примут 144 ученика. В одном классе смогут обучаться 12 детей.

Помимо документа об образовании установленного государственного образца (свидетельство, аттестат), выпускники будут получать дипломы соответствующей программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement или International Advanced Levels), которые дают возможность поступить в ведущие зарубежные вузы.

В течение нескольких лет президентские школы в появятся во всех регионах республики.