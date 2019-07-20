Прогулки по необъятному городу: педагоги из Узбекистана восхитились Москвой

Лучшие узбекские педагоги-русисты посетили с экскурсией Белокаменную, поделились своими впечатлениям от российской столицы и рассказали о проблемах изучения русского языка в республике.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik, Лев Рыжков. В Москве принимают лучших педагогов-русистов из Узбекистана, победивших в конкурсе "Русский язык в Узбекистане – новые горизонты". Корреспондент Sputnik пообщался с учителями.

Море впечатлений и жесткий график

С победителями конкурса мы встречаемся на причале "Патриарший" на Москве-реке, у самого Храма Христа Спасителя. К пристани причаливает речной трамвайчик, и оттуда выходят совершенно счастливые и немного замерзшие педагоги. Июль в Москве неожиданно оказался прохладным месяцем, и контраст с жарким Узбекистаном разителен. Но педагоги заверяют, что уже акклиматизировались, и теперь наслаждаются красотами российской столицы.

Sputnik Учителя из Узбекистана в Москве

График у победителей плотный. Расписана каждая минута. Пока мы беседуем с учителями, в трапезной Храма Христа Спасителя их дожидается обед.

"У нас невероятно насыщенная программа, - говорит Елена Санычева, представитель АНО "Российская гуманитарная миссия". - Мне кажется, мы – чемпионы по узнаванию Москвы. Мы посетили три литературных музея (Гоголя, Лермонтова и Пушкина), побывали на ВДНХ и в Кремле, испытали полет над Москвой в Зарядье. Сходили на пьесу "Три сестры" в театр "Современник". Посетили парки в Коломенском и Царицыно".

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Представитель "Российской гуманитарной миссии" рассказывает, что к составлению культурной программы подходили с душой. Не просто запланировали посещение Третьяковской галереи, а подгадали так, чтобы посещение совпало с выставкой великого художника Ильи Репина.

Sputnik Учителя из Узбекистана в Москве

"Знаете, когда я поступала в педагогический университет, мне совсем в голову не приходило, что я когда-нибудь приеду в Москву, - признается самая молодая учительница Малика Кутлуюлова. - Впечатлений – просто море. И очень вкусно кормят. Я действительно не ожидала, что выиграю. Здесь, в основном, представлены победительницы с высшей квалификацией. А я работаю всего второй год".

Примерно половина учителей в Москве – в первый раз.

"Москва оказалась необъятной, - говорит Надаржан Таджимов из Амударьинского района Каракалпакстана. - Особенно мне понравился мост в парке "Зарядье", где возникает иллюзия полета. А медиацентр парка– это вообще фантастика!"

Новые друзья и обмен опытом

Педагоги рассказывают, что поездка в Москву, помимо чисто туристических впечатлений, послужила и практической пользе. Так получилось, что лучшие русисты республики встретились и познакомились друг с другом. А где знакомство – там и обмен опытом, и сотрудничество в будущем.

"Узбекский народ всегда любил русский язык, - говорит преподаватель из Андижана Нилюфар Милахунова. - Русские писатели на несколько поколений внесли свой вклад в развитие образования, воспитание подрастающего поколения. Спрос на изучение русского языка заметно превышает предложение. И это, на самом деле, большая проблема. В классах с углубленным изучением русского языка иногда занимается по 45-50 детей. И я думаю, что конкурс послужит расширению возможности изучения иностранных языков, особенно русского".

Sputnik Учителя из Узбекистана в Москве

Педагоги отмечают, что позиции русского языка сильны за счет старшего поколения, представители которого свободно говорят по-русски. А вот у их детей и внуков дела обстоят значительно хуже. В 90-е годы многие думали, что русский язык больше не пригодится. Но жизнь распорядилась по-другому. Без знания русского языка сейчас трудно устроиться на хорошую работу, и не только в России, но и на родине.

"Главная проблема, что у нас нет общей методической основы, - говорит педагог из Андижана Майя Артыкова. - Учебники есть. Но каждый учитель учит по-своему. И интерес к русскому языку очень большой".

В радости педагогов есть и грустные нотки. Ведь скоро уезжать, а еще не все чудеса бескрайней Москвы изучены. И где-то есть еще прекрасный город Санкт-Петербург, где почти никто из учителей не бывал.

"Надеемся, что будут еще подобные конкурсы, - говорит Нилюфар Милахунова. – Надо больше общаться друг с другом, проводить совместные проекты. Надеемся, что они еще представятся".

Напомним, поездка в столицу РФ стала наградой для педагогов за победу в конкурсе "Русский язык в Узбекистане — новые горизонты". Конкурс проходил с 1 декабря по 10 июня, в нем приняли участие учителя русского языка и литературы, работающие в общеобразовательных учебных заведениях республики.