Ташкент и Тбилиси обсудили сотрудничество в сфере миграции

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Ташкенте прошел первый раунд узбекско-грузинских межмидовских консультаций по консульским вопросам, передает МИД республики.
Стороны обсудили сотрудничество в сфере миграции, оказание правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.
Также представители стран обменялись опытом в выдаче электронных виз и оформлении идентификационных карточек.
По итогам переговоров заключен протокол.
Напомним, Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 16 июля открыла авиасообщение с Грузией по маршруту "Ташкент-Тбилиси". Прямое авиасообщение между Узбекистаном и Грузией отсутствовало с момента развала СССР.