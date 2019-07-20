Ташкент и Тбилиси обсудили сотрудничество в сфере миграции

Представители стран обменялись опытом в выдаче электронных виз и оформлении идентификационных карточек.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Ташкенте прошел первый раунд узбекско-грузинских межмидовских консультаций по консульским вопросам, передает МИД республики.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере миграции, оказание правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

Также представители стран обменялись опытом в выдаче электронных виз и оформлении идентификационных карточек.

По итогам переговоров заключен протокол.

Напомним, Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 16 июля открыла авиасообщение с Грузией по маршруту "Ташкент-Тбилиси". Прямое авиасообщение между Узбекистаном и Грузией отсутствовало с момента развала СССР.