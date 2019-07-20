При университете имени Мирзо Улугбека открылся научный центр

Центр будет создавать программы для автоматизации управленческой деятельности.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. При Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека открылся Научно-практический центр интеллектуальных программных систем, сообщает Telegram-канал "Правовая информация".

Центр будет создавать программные продукты, ориентированные на проектирование технологических процессов и автоматизацию управленческой деятельности.

Также вводится должность научного консультанта ректора Национального университета Узбекистана, который будет руководить Центром.

Директор центра назначается на должность и освобождается ректором университета по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования.