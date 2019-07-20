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Здание Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека в Ташкенте.

При университете имени Мирзо Улугбека открылся научный центр

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Центр будет создавать программы для автоматизации управленческой деятельности.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. При Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека открылся Научно-практический центр интеллектуальных программных систем, сообщает Telegram-канал "Правовая информация".

Центр будет создавать программные продукты, ориентированные на проектирование технологических процессов и автоматизацию управленческой деятельности.

Также вводится должность научного консультанта ректора Национального университета Узбекистана, который будет руководить Центром.

Директор центра назначается на должность и освобождается ректором университета по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования.

Теги:
Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Наука, Ташкент



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