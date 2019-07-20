Узбекских детей-сирот защитит отдельный закон

Сейчас все аспекты социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассматриваются в разных подзаконных актах.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Министерство народного образования при сотрудничестве с Национальным центром Узбекистана по правам человека подготовило законопроект о социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения. Оно продлится до 5 августа.

В настоящее время все аспекты социальной защиты детей рассматриваются в разных подзаконных актах.

Как отметили в министерстве, из домов "Мехрибонлик" ежегодно выпускаются свыше 400 детей, и лишь 60 из них поступают в высшие учебные заведения. Кроме того, в стране до конца не решены вопросы предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также восстановления такого их права.

"Принятие законопроекта позволит консолидировать в одном акте все аспекты социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и повысить их юридическую значимость", — заявили в министерстве.

В соответствии с проектом закона, государство гарантирует защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от всех форм жестокого обращения, невнимания, эксплуатации и насилия.

В документе расписаны полномочия органов госвласти на местах, гарантии прав детей на образование, медицинское обслуживание, труд, получение других социальных услуг.

Социально уязвимые дети имеют право на жилую площадь, на которой они проживали ранее, или на получение жилья. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется жилье из муниципального жилищного фонда, подчеркивается в документе.

Кроме того, в документе указано, что им предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в любом государственном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров за счет средств соответствующего бюджета.

Раз в год детям предоставляются бесплатные путевки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний. Деньги на дорогу и лечение выделяются из бюджета, а также из внебюджетных фондов и других не запрещенных законом источников.