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Дети

Узбекских детей-сирот защитит отдельный закон

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Сейчас все аспекты социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассматриваются в разных подзаконных актах.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Министерство народного образования при сотрудничестве с Национальным центром Узбекистана по правам человека подготовило законопроект о социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения. Оно продлится до 5 августа.

В настоящее время все аспекты социальной защиты детей рассматриваются в разных подзаконных актах.

Как отметили в министерстве, из домов "Мехрибонлик" ежегодно выпускаются свыше 400 детей, и лишь 60 из них поступают в высшие учебные заведения. Кроме того, в стране до конца не решены вопросы предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также восстановления такого их права.

"Принятие законопроекта позволит консолидировать в одном акте все аспекты социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и повысить их юридическую значимость", — заявили в министерстве.

В соответствии с проектом закона, государство гарантирует защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от всех форм жестокого обращения, невнимания, эксплуатации и насилия.

В документе расписаны полномочия органов госвласти на местах, гарантии прав детей на образование, медицинское обслуживание, труд, получение других социальных услуг.

Дверь с ключами
© pixabay
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Социально уязвимые дети имеют право на жилую площадь, на которой они проживали ранее, или на получение жилья. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется жилье из муниципального жилищного фонда, подчеркивается в документе. 

Кроме того, в документе указано, что им предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в любом государственном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров за счет средств соответствующего бюджета.

Раз в год детям предоставляются бесплатные путевки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний. Деньги на дорогу и лечение выделяются из бюджета, а также из внебюджетных фондов и других не запрещенных законом источников.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, Узбекистан, дети, сироты



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