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Медицинская сестра проверяет капельницу. Архивное фото

В МИД рассказали о судьбе узбекистанцев, отравившихся в Самарской области

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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Ранее сообщалось, что почти 70 узбекистанцев попали в больницу с отравлением в селе село Кошелевка Сызранского района Самарской области.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Стали известны подробности граждан узбекистана, отравившихся в Самарской области. Представители МИД посетили медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что общее число госпитализированных узбекских граждан 69 человек, в том числе 1 ребенок, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что пострадавших было 68.  

Все граждане поступили в больницы с диагнозом "отравление неустановленным веществом". Причины отравления устанавливаются.  

В больнице
© Sputnik / Варвара Гертье
В РФ почти 70 узбекистанцев попали в больницу с отравлением
Несколько узбекистанцев приехали в село Кошелевка Сызранского района Самарской области, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами. Они работали на предприятии "Кошелевский посад".

На встрече представителей МИД с руководителями региона, министерства здравоохранения области, главами медучреждений и директором предприятии "Кошелевский посад" решили, что затраты, связанные с лечением пострадавших покрываются за счет работодателя и паспорта и трудовые патенты граждан Узбекистана будут выданы им на руки. Таже работодатель обязан будет улучшить условия питания и проживания граждан и увеличить им заработную плату.

Теги:
больница, МИД Узбекистана, кишечное отравление, пищевое отравление, отравление



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