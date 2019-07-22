ГУВД Ташкента проверит ночной клуб, который мешает спать жителям района

Сам ночной клуб свою вину отрицает, однако ГУВД проведет повторное измерение шума в заведении.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. У ночного клуба FIFTY в Ташкенте - серьезные проблемы: после статьи автора "Газеты.уз" о том, что громкая музыка мешает жителям домов, за клуб взялись ГУВД, сообщается на официальном сайте.

"ГУВД города Ташкента рассмотрит все детали озвученной ситуации максимально объективно. Действия сотрудников будут изучены", - говорится в сообщении.

По словам правоохранительных органов, эта проблема должна решаться комплексно, так как сам ночной клуб своей вины не признает.

В первую очередь ГУВД проведет повторное измерение шума в FIFTY.

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Напомним, пару дней назад автор издания "Газета.уз" рассказал о том, что громкая музыка в ночном клубе FIFTY мешает спать по ночам местным жителям. По его словам, он начал вызывать полицию еще с двух часов ночи, но дискотека продолжалась, а сотрудников не было даже в 4 утра.

Автор статьи пожаловался на то, что сотрудники ОВД не принимают абсолютно никаких мер по отношению к ночному клубу.

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Напомним, в прошлом году ночные заведение Ташкента снова начала работать после 23:00.

До этого, после трагедии в заведении "Аурум 898" всем клубам необходимо было закрываться до полуночи.