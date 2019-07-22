Спасший ребенка ташкентский врач получил награду

Отоларинголог Сергей Тобиас заявил, что и дальше будет работать на совесть.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов наградил отоларинголога Сергея Тобиаса нагрудным знаком "Отличник здравоохранения". Об этом сообщает газета "Народное слово".

На днях в соцсетях распространилось видео, где доктор спасает мальчика в состоянии клинической смерти. Сотни человек восхитились профессионализмом Тобиаса и поблагодарили его.

Вручая доктору награду, министр отметил, что деле охраны здоровья народа в авангарде идут медицинские работники опытные, ответственные и преданные своему делу.

Врач, в свою очередь, сказал, что в последние годы власти особое внимание уделяют развитию медицины, а также заявил, что и дальше будет работать на совесть.

Сергей Тобиас окончил Ташкентский педиатрический медицинский институт, трудится в одной из частных клиник города. Он не является реаниматологом, однако приложил все усилия, чтобы вернуть двухлетнего Умара Нуриллаева к жизни. Затем малыша на скорой отвезли в детскую клиническую больницу №3.

"Очень благодарен врачу, спасшему моего ребенка. Как отец, не могу ни с чем сравнить его самоотверженность. Для меня он стал настоящим героем", — заявил отец мальчика Дилшод Раззоков.

Мужчина отметил: в тот день он благодаря одному врачу почувствовал ответственность и благородство тысяч докторов.