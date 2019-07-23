Сколько узбекистанцев выехали на ПМЖ в Россию с начала года

Численность русских в Узбекистане с 1991 года по 2017 годы сократилась в 2,2 раза — до 730 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. С января по июнь на постоянное место жительства в Россию выехали 1,788 тысячи узбекистанцев — это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы данные Госкомстата республики.

"Число выбывших из Узбекистана на постоянное жительство за рубеж составило 4,847 тысячи человек. Из этого числа в Россию выехало 36,9%, или 1,788 тысячи человек", — говорится в отчете.

В январе-июне прошлого года на ПМЖ из Узбекистана всего выехали 6,568 тысячи человек, в том числе в Россию — 46,9%, или 3,08 тысячи человек.

По словам представителя Госкомстата, тенденция снижения числа граждан Узбекистана, выезжающих на ПМЖ в РФ, наблюдается в течение последних двух лет.

"Это связано, в первую очередь, с сокращением числа русского населения в стране", — сказал он РИА Новости.

По данным комитета, число граждан Узбекистана, выехавших на ПМЖ в РФ в 2018 году, снизилось на 24,2% до 8,97 тысячи человек. Число жителей, прибывших в республику из-за рубежа на ПМЖ в первой половине 2019 года, снизилось на 23% и составило 1,316 тысячи человек, в том числе из РФ — 293 человек (меньше на 2,6%).

Ранее комитет сообщал, что численность русских в Узбекистане с 1991 года по 2017 годы сократилась в 2,2 раза — до 730 тысяч человек. Наибольший отток русского населения произошел в 1991-2011 годах, когда их число снизилось в 1,9 раза — до 837,5 тысячи человек.

По данным местных социологов и экспертов, наибольшее сокращение русского населения произошло в 1990-е годы в связи с распадом союзного государства, первоначальным разрывом культурного пространства, а также трудностями переходного периода в экономике республики.

Численность населения Узбекистана на 1 июля 2019 года увеличилась на 0,8% до 33,52 миллиона человек. По сравнению с началом года узбекистанцев стало больше на 268,1 тысячи человек.