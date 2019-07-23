Роспотребнадзор назвал минусы узбекской черешни

За первое полугодие Узбекистан отправил в другие страны 17 тысяч тонн ягоды.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Специалисты Роспотребнадзора выявили недостаток витаминов в красно-коричневой черешне сорта "Бахор" и абрикосах сорта "Шаллах", выращенных в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты закупили образцы в крупных розничных сетевых магазинах, они соответствовали сроку годности.

В публикации отмечается, что никаких нарушений по санитарно-химическим показателям (соли тяжелых металлов, пестициды) обнаружено не было, однако оказалось, что с качественными показателями — наличие витамина С, железа, кальция, магния, натрия, бета-каротина, фосфора — есть проблемы.

Так, в черешне железа было в шесть раз ниже положенного, витамина С — в 3,5 раза, кальция — в три раза, калия — в 1,5, магния и фосфора — в 2,5. Хуже всего дело обстоит с натрием: в 100 граммах черешни обычно содержится около 13 миллиграммов этого минерала, а на деле оказалось только 1,4 — в девять раз меньше. А вот бета-каротина — в десять раз больше нормы.

С абрикосами — аналогичная ситуация. Железа в два раза меньше, чем нужно, витамина С — в 3,5 раза, калия — в полтора, кальция и натрия — в два и 2,5 раза соответственно.

Как отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, причинами отклонений могут быть климатические условия, особенно количество солнечных дней, а также отсутствие минеральных веществ в почве.

"Поэтому продукты, выращенные в разных регионах, содержат разное количество полезных веществ. Нормы потребления для местных жителей тоже разнятся. Там, где много солнца, пополнять запасы витамина D через пищу не обязательно. То же самое с витамином С и рядом других макро- и микроэлементов", — рассказала Анна Попова.

Напомним, с января по июнь Узбекистан отправил заграницу 780 тысяч тонн плодоовощной продукции на сумму более 700 миллионов долларов. Повышенным спросом на мировом рынке пользуются черешня, абрикос и слива. До 1 июля было экспортировано 17 тысяч тонн черешни, 8,3 тысячи тонн персиков, 50 тысяч тонн абрикосов и 15 тысяч тонн сливы.

Ранее республика отправила первую партию дынь и персиков в Оман. До этого на крупнейший фруктовый оптовый рынок Шанхая была доставлена первая партия черешни из Узбекистана — 30 тонн вкусной ягоды, выращенной в Ферганской области.

Кроме того, первую в истории партию свежей черешни из Наманганской области доставили на прилавки Лондона.

Также Узбекистан последовательно работает над продвижением экспорта плодоовощной продукции на рынки Украины.