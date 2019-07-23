Генконсульство Узбекистана в Алматы сменило адрес

Польша пригласила на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны Германию, которая 80 лет назад напала на нее, но проигнорировала правопреемницу СССР — Россию, потерявшую при освобождении этой страны 600 тысяч солдат и офицеров.

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