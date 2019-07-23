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Алматы

Генконсульство Узбекистана в Алматы сменило адрес

© Sputnik / Анатолий Устиненко
Общество
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Диппредставительство Узбекистана в Алматы теперь находится по новому адресу.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Алматы сменило адрес в связи с переездом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Теперь Генконсульство расположено по следующему адресу: Алматы, улица Жарокова, дом 360 (проспект Аль-Фараби).

Связаться с сотрудниками диппредставительства можно по номерам: +7 (727) 390 26 16, +7 (727) 299 20 70. Адрес электронной почты: kz.uzconsulate@mfa.uz.

Напомним, в консульский округ данного Генконсульства входят: Алматы и Шымкент, а также Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбыльская, Кызылординская и Туркестанская области Казахстана.

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Теги:
Генеральное консульство Узбекистана, Алматы, Казахстан, Узбекистан



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