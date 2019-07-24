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Мотивационный тренер, меценат и автор книг Ник Вуйчич участвует в дискуссионной программе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Как исполнить мечту: Ник Вуйчич выступит в Ташкенте

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Ник Вуйчич расскажет узбекистанцам о том, как воплощать свои мечты, осознать свое предпочтение и как изменить свою жизнь к лучшему.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. В Ташкенте выступит легендарный оратор Ник Вуйчич, сообщает Афиша.уз.

Это произойдет на форуме "Жизнь без границ" бизнес-школы "Синергия", который пройдет 14 сентября в Государственном теннисном клубе (ГТК).

Стоимость билетов - от 150 000 сумов.

Ник Вуйчич - австралийский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец, рожденный с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырех конечностей.

Ник Вуйчич: главное — верить в себя и найти свое дело >>

Переживая по поводу инвалидности в детстве, он научился жить со своим недостатком, делясь своим опытом с окружающими и став всемирно известным мотивационным спикером.

Его живые выступления уже посетили более 30 000 000 людей.

 

Теги:
выступление, речь, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Ник Вуйчич



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