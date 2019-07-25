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Жилой дом в Ташкенте

В Алмазарском районе построят шесть многоэтажек для преподавателей

© Flickr / Francisco Anzola
Общество
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Для покупки квартир в этих домах АКИБ "Ипотека-банк" предоставит ипотечные кредиты сроком на 20 лет.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Студенческом городке Алмазарского района столицы постоят шесть домов для преподавателей, наставников и научных работников вузов. Об этом сообщает Telegram-канал Минюста.

Для покупки квартир в этих домах АКИБ "Ипотека-банк" предоставит ипотечные кредиты сроком на 20 лет. Первоначальный взнос составит 25 процентов, а также предусматривается льготный период, длительностью 1 год.

Старший аналитик АльпарИ Анна Бодрова
© Фото с личной страницы Анны Бодровой в Facebook
Эксперт назвала оптимальный максимальный срок ипотеки в банках Узбекистана
Ставка устанавливается, начиная с 7 процентов в течение первых 5 лет кредита, с ежегодным увеличением до достижения ставки рефинансирования и по ставке рефинансирования в последующие годы.

Напомним, что узбекистанский "Ипотека-банк" будет трансформирован и приватизирован с участием Международной финансовой корпорации.

До конца 2022 года планируется сформировать новый совет банка без участия государственных органов. Независимых директоров станет пять, председатель наблюдательного совета будет избран из их числа.

Теги:
преподаватель, АКИб "Ипотека-банк", ипотека, жилье



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