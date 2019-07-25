Билеты на скоростной поезд между Ташкентом и Алматы подешевеют

Поезд, состоящий из вагонов "Тулпар-Тальго", курсирует между городами двух республик с конца марта 2017 года.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" и "Казакстан темир жолы" договорились о снижении стоимости билетов на скоростной поезд "Тулпар-Тальго" сообщением "Ташкент – Алматы – Ташкент".

Купить проездной документ по более низкой цене можно будет с 1 августа. Так, 25-процентную скидку планируется ввести для пассажиров, приобретающих билеты за пятеро суток до отправления поезда, 15-процентную — на места в сидячих вагонах. Кроме того, предоставляется скидка в 53% на комиссионный сбор.

Как отметили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари", в ближайшее время компании также обсудят дополнительное снижение стоимости билетов на указанный поезд.

Напомним, международный пассажирский поезд сообщением Алматы – Ташкент, состоящий из вагонов "Тулпар-Тальго", курсирует между городами двух республик с 21 марта 2017 года. Торжественный запуск состоялся на вокзале Алматы-2 в преддверии государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан.

Первые пассажиры отметили, что поездка была максимально комфортной, а процесс пересечения госграницы занял минимум времени — казахстанские пограничники пропустили поезд в течение получаса.