14:10 25 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
Военные инженеры

Военные инженеры Узбекистана прибыли в Тюмень на Армейские игры

Министерство обороны РФ
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0

В конкурсах примут участие представители России, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Лаоса, Пакистана, Монголии.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Команды из Узбекистана, Китая и Кыргызстана прибыли в Тюмень для участия в международных играх АрМИ-2019, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО). 

Демонстрация ходовых возможностей бронетранспортера БТР-82А
© Sputnik / Алексей Куденко
Все лучшее для партнеров: как российское оружие укрепляет узбекскую армию
Как пишет РИА Новости, на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова с 5 по 12 августа пройдут конкурсы "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут".

В них примут участие военные инженеры из Беларуси, Вьетнама, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Лаоса, Пакистана, Монголии и России. Представители всех стран будут выступать на российской инженерной технике.

Напомним, в этом году конкурс "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр-2019 впервые пройдет в Узбекистане — на горном полигоне "Фориш" в Джизакской области.

В прошлом году сборная команда Минобороны Узбекистана, принимая участие в АрМИ сразу в 12 направлениях, в общекомандном зачете заняла шестое место.

Теги:
Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Минобороны РФ, военные, Армия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кайли Дженнер
Миллион за пост: самые высокооплачиваемые звезды Instagram
Шоу, деньги, свадьба: Жагонгир Отанжонов поразил публику - видео
Фонтан из денег: Жахонгир Отажонов поразил гостей свадьбы - видео
Как уберечь себя от жары в городе
Не дай себе засохнуть: как пережить жару

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054