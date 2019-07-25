Военные инженеры Узбекистана прибыли в Тюмень на Армейские игры

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Команды из Узбекистана, Китая и Кыргызстана прибыли в Тюмень для участия в международных играх АрМИ-2019, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

Как пишет РИА Новости , на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова с 5 по 12 августа пройдут конкурсы "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут".

В них примут участие военные инженеры из Беларуси, Вьетнама, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Лаоса, Пакистана, Монголии и России. Представители всех стран будут выступать на российской инженерной технике.

Напомним, в этом году конкурс "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр-2019 впервые пройдет в Узбекистане — на горном полигоне "Фориш" в Джизакской области.

В прошлом году сборная команда Минобороны Узбекистана, принимая участие в АрМИ сразу в 12 направлениях, в общекомандном зачете заняла шестое место.