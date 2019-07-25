Кадыров взял в охранники шестилетнего мальчика – видео

Ребенку уже выделили амуницию и полное обмундирование, а игрушечное оружие ему купили в детском магазине.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял на работу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева.

Родители мальчика выложили в Сеть видео с его рассказом о том, что он хочет охранять чеченского лидера. Увидев запись, Кадыров решил осуществить мечту ребенка.

"С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире", — написал Кадыров в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kadyrov_95 (@kadyrov._95) 24 Июл 2019 в 12:49 PDT

Глава Чечни отметил, что мальчик, несмотря на юный возраст, "полон смелости, решимости и отваги".

"Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!" — заявил Кадыров.

По его словам, Газиеву выделили амуницию и полное обмундирование, а игрушечное оружие ему купили в детском магазине. Куратором мальчика назначен директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

Кадыров пожелал Магомеду-Эми вырасти "большим, сильным, настоящим патриотом и защитником Отечества".