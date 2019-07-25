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Рамзан Кадыров

Кадыров взял в охранники шестилетнего мальчика – видео

Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Ребенку уже выделили амуницию и полное обмундирование, а игрушечное оружие ему купили в детском магазине.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял на работу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева.

Родители мальчика выложили в Сеть видео с его рассказом о том, что он хочет охранять чеченского лидера. Увидев запись, Кадыров решил осуществить мечту ребенка.

"С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире", — написал Кадыров в своем Instagram

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Публикация от Kadyrov_95 (@kadyrov._95)

Глава Чечни отметил, что мальчик, несмотря на юный возраст, "полон смелости, решимости и отваги". 

"Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!" — заявил Кадыров.

По его словам, Газиеву выделили амуницию и полное обмундирование, а игрушечное оружие ему купили в детском магазине. Куратором мальчика назначен директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

Кадыров пожелал Магомеду-Эми вырасти "большим, сильным, настоящим патриотом и защитником Отечества".

Теги:
ребенок, мальчик, охрана, Чеченская республика, Рамзан Кадыров



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