Как сообщается, утром 23 июля, примерно в 8.30 часов, после семейного конфликта дочь ушла из дома и не вернулась.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о девушке, пропавшей без вести. Столичное ГУВД просит оказать помощь в поиске 19-летней Зулхумор Нарзуллаевой.

Как сообщается, утром 23 июля, примерно в 8.30 часов, после семейного конфликта дочь ушла из дома и не вернулась.

Сотрудники связались с родителями Зулхумор. Они приехали из Денауского района Сурхандарьинской области и работают на одном из заводов в Сергелийском районе. Семья временно проживает в отдельном помещении на территории этого же завода.

© ГУВД г. Ташкента В Ташкенте родители ищут дочку, сбежавшую из дома

Все, кто видел девушку, просят сообщать в УКД ОВД Сергелийского района по телефонам 712580242, 712580854, 712575704 или в ГУВД г. Ташкента по тел. 102, 712323040, 712324050 или по телефонам, указанным на фото.