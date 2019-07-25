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В Ташкенте родители ищут дочку, сбежавшую из дома

© CC0
Общество
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Как сообщается, утром 23 июля, примерно в 8.30 часов, после семейного конфликта дочь ушла из дома и не вернулась.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о девушке, пропавшей без вести. Столичное ГУВД просит оказать помощь в поиске 19-летней Зулхумор Нарзуллаевой.

Как сообщается, утром 23 июля, примерно в 8.30 часов, после семейного конфликта дочь ушла из дома и не вернулась.

Сотрудники связались с родителями Зулхумор. Они приехали из Денауского района Сурхандарьинской области и работают на одном из заводов в Сергелийском районе. Семья временно проживает в отдельном помещении на территории этого же завода. 

© ГУВД г. Ташкента
В Ташкенте родители ищут дочку, сбежавшую из дома

Все, кто видел девушку, просят сообщать в УКД ОВД Сергелийского района по телефонам 712580242, 712580854, 712575704 или в ГУВД г. Ташкента по тел. 102, 712323040, 712324050 или по телефонам, указанным на фото.

Теги:
потеря, ГУВД Ташкента, пропал



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