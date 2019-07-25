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Узбекские стрелки из лука получили собственную базу для тренировок

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тренировочный комплекс отвечает самым высоким международным стандартам, заявили в НОК.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Ташкенте на территории Республиканской специализированной школы-интерната Олимпийского резерва открылась тренировочная база для стрелков из лука, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана. 

На церемонии присутствовали президент НОК Рустам Шаабдурахманов, первый замминистра физической культуры и спорта Ойбек Касимов, президент Всемирной конфедерации этноспорта Нажмиддин Билол Эрдоган.

В публикации отмечается, что раньше у сборной республики всегда возникали проблемы с проведением тренировок, что отражалось на результатах их выступлений.

Новая спортивная база — это двухэтажное здание и площадка для тренировок. На первом этаже находится офис Федерации стрельбы из лука Узбекистана, второй выделен для общежития. 

В НОК заявили, что комплекс отвечает самым высоким международным стандартам, там созданы все необходимые условия для проведения занятий.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, стрельба из лука, спорт



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