Узбекские стрелки из лука получили собственную базу для тренировок

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Ташкенте на территории Республиканской специализированной школы-интерната Олимпийского резерва открылась тренировочная база для стрелков из лука, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана.

На церемонии присутствовали президент НОК Рустам Шаабдурахманов, первый замминистра физической культуры и спорта Ойбек Касимов, президент Всемирной конфедерации этноспорта Нажмиддин Билол Эрдоган.

В публикации отмечается, что раньше у сборной республики всегда возникали проблемы с проведением тренировок, что отражалось на результатах их выступлений.

Новая спортивная база — это двухэтажное здание и площадка для тренировок. На первом этаже находится офис Федерации стрельбы из лука Узбекистана, второй выделен для общежития.

В НОК заявили, что комплекс отвечает самым высоким международным стандартам, там созданы все необходимые условия для проведения занятий.