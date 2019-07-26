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Мужчина застегивает портфель

В Агентстве информации – новое кадровое назначение

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (321)
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Назначен ответственный за широкое освещение проводимых в Узбекистане реформ в иностранных СМИ, социальных сетях, на медиа-площадках, форумах и конференциях.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Руководителем PR-центра Агентства информации и массовых коммуникаций назначен Акрам Мухаматкулов.

До этого он занимал должность заместителя директора Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве по инвестициям и внешней торговли.

Руководитель PR-центра Агентства информации и массовых коммуникаций Акрам Мухаматкулов
© Пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций
Руководитель PR-центра Агентства информации и массовых коммуникаций Акрам Мухаматкулов

Мухаматкулов окончил Венскую дипломатическую академию (DA Wien), Центрально-европейский университет (CEU), Американский университет в Центральной Азии (AUCA).

Ранее он работал экспертом МННО BUYUK KELAJAK по направлению "Государственное управление", в Международном центре развития миграционной политики, а также старшим советником по консультированию государственных органов в компании Henley & Partners

На посту руководителя PR-центра Мухаматкулов будет отвечать за широкое освещение проводимых в Узбекистане реформ в иностранных СМИ, социальных сетях, на медиа-площадках, форумах и конференциях. Также он должен участвовать в формировании позитивного имиджа республики, ведении активного промоушена и повышении узнаваемости национального бренда, укреплении инвестиционной и туристической привлекательности страны.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (321)
Теги:
назначение, Узбекистан, Агентство информации и массовых коммуникаций



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