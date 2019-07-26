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Питание в детсадах Узбекистана переведут на аутсорсинг

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
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Поставкой еды будут заниматься компании, отобранные по итогам конкурса. 

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Организацию питания в государственных детских садах в Узбекистане переведут на аутсорсинг.

Как сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация", новым постановлением правительства утверждены положения о порядке организации здорового питания в государственных детсадах, а также порядке организации здорового питания методом аутсорсинга.

Дети в детском саду
© Facebook / Министерство дошкольного образования Узбекистана
Организацией питания в детсадах Узбекистана могут заняться россияне
Поставкой еды будут заниматься компании, отобранные Министерством дошкольного образования по итогам конкурса. 

Из публикации следует, что перевод на аутсорсинг позволит экономить деньги, которые затем планируется направлять на улучшение условий питания воспитанников.

Согласно постановлению, с 2019-2020 учебного года в вузах в рамках общих квот будет налажена подготовка специалистов по направлению "Технология и организация общего питания". Повара и помощники поваров детсадов раз в три года будут повышать квалификацию в сфере здорового питания.

Теги:
Узбекистан, Конкурс, питание, детские сады



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