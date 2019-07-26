Питание в детсадах Узбекистана переведут на аутсорсинг

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Организацию питания в государственных детских садах в Узбекистане переведут на аутсорсинг.

Как сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация", новым постановлением правительства утверждены положения о порядке организации здорового питания в государственных детсадах, а также порядке организации здорового питания методом аутсорсинга.

Поставкой еды будут заниматься компании, отобранные Министерством дошкольного образования по итогам конкурса.

Из публикации следует, что перевод на аутсорсинг позволит экономить деньги, которые затем планируется направлять на улучшение условий питания воспитанников.

Согласно постановлению, с 2019-2020 учебного года в вузах в рамках общих квот будет налажена подготовка специалистов по направлению "Технология и организация общего питания". Повара и помощники поваров детсадов раз в три года будут повышать квалификацию в сфере здорового питания.