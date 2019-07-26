Питание в детсадах Узбекистана переведут на аутсорсинг

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Организацию питания в государственных детских садах в Узбекистане переведут на аутсорсинг.
Как сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация", новым постановлением правительства утверждены положения о порядке организации здорового питания в государственных детсадах, а также порядке организации здорового питания методом аутсорсинга.
Из публикации следует, что перевод на аутсорсинг позволит экономить деньги, которые затем планируется направлять на улучшение условий питания воспитанников.
Согласно постановлению, с 2019-2020 учебного года в вузах в рамках общих квот будет налажена подготовка специалистов по направлению "Технология и организация общего питания". Повара и помощники поваров детсадов раз в три года будут повышать квалификацию в сфере здорового питания.