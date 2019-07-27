Военные из России и Армении приехали на АрМИ в Узбекистан

Конкурс "Военно-медицинская эстафета" пройдет с 4 по 17 августа на полигоне "Фориш".

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Военные делегации из России, Мьянмы, Анголы и Армении приехали на горный полигон "Фориш" для участия в конкурсе "Военно-медицинская эстафета" в рамках АрМИ-2019. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Всего из Мьянмы прибыло 17 военнослужащих, 31 - из РФ, 18 - из Армении, 9 - из Анголы.

Минобороны Узбекистана В Узбекистан приехали военные из Анголы для участия в АрМИ

Ранее первыми в Узбекистан прилетели военные из Вьетнама. Также в республике ожидают прибытие азербайджанцев.

Напомним, соревнования стартуют 4 августа. До этого момента иностранные делегации посетят с экскурсией Самарканд.