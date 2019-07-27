В вузах Узбекистана предложили ввести курс имиджелогии

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Директор национального центра Узбекистана по правам человека Акмаль Саидов во время круглого стола на тему "Актуальные вопросы укрепления международного имиджа Республики Узбекистан" предложил ввести в вузах страны курс имиджелогии.

Он обратил внимание на то, что в Узбекистане нет еще солидных исследований по этой теме.

"В высших учебных заведениях таких, как Академия государственного управления при президенте, Университет мировой экономики и дипломатии и в других вузах, мы обязательно должны ввести курс имиджеологии. Есть такая французская поговорка "Короля делает свита". Сегодняшнего лидера делает имиджмейкер. Любой политики и бизнесмен имеет хорошего имиджмейкера", - подчеркнул Саидов.

По его словам, имиджелогии необходимо обучать будущих политологов и дипломатов.