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Чарвакское водохранилище в Узбекистане

Из-за жары МВД бросит дополнительные силы на охрану Чарвака

© Flickr / t_y_l
Общество
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Правоохранители приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности отдыхающих.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел будут усиленно охранять зоны отдыха в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Об этом передает пресс-служба областного Главного управления внутренних дел.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Меры приняты в связи с тем, что сейчас в Узбекистане аномальная жара, и на Чарвакское водохранилище приезжают спасаться о солнечного зноя большое количество людей.

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К тому же, на автодорогах, которые ведут к учреждениям отдыха, будет дежурить дополнительный личный состав, чтобы обеспечивать безопасность граждан круглосуточно.

В ГУВД подчеркивают, что усиление служб органов внутренних дел поможет оперативно и адресно решать обращения отдыхающих.

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Теги:
отдых, жара, Узбекистан, МВД



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